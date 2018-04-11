Авиакатастрофа в Алжире, более 180 погибших

В среду, 11 апреля, около аэропорта города Буфарик в провинции Блида на севере Алжира разбился самолет. Первоначально сообщалось, что погибли более 200 человек. Местные власти пока подтверждают гибель не менее 181 человека.

Сайт издания "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что большинство погибших были военными. Информация об авиакатастрофе подтверждена командованием армии Алжира.

По сведениям алжирского портала Alg24, крушение потерпел самолет Ил-78 (советского или российского производства), следовавший в Бехар на западе страны. Самолет упал на землю вскоре после взлета.

Обычно Ил-78 используют в качестве самолета-заправщика, но алжирцы используют такие самолеты и как военно-транспортные.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что упал военно-транспортный самолет Ил-76 советского или российского производства.

ВВС Алжира располагают и самолетами Ил-78, и самолетами Ил-76.

Судя по сообщению телеканала "Аль-Хадат", военно-транспортный самолет перевозил военнослужащих и армейское оборудование. Он совершил жесткую посадку на ферму рядом с шоссе, возможно есть жертвы на земле. Приводятся слова свидетелей о том, что, когда самолет был на высоте около 300 метров, с земли можно было наблюдать, что он горит.

Район военного аэропорта Буфарика блокирован армией и полицией. Проводится поисковая операция, к которой были привлечены спасатели, пожарные и медики. Об обнаружении выживших не сообщалось. Число жертв уточняется.

Начато расследование причин авиакатастрофы.

Напомним, что похожая катастрофа произошла в Алжире в феврале 2014 года. Тогда в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 Hercules в провинции Ум-эль-Буахи погибли 77 человек.





