Джулиан Ассанж задержан полицией Великобритании

Полиция Великобритании сообщила о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне. Ранее президент Эквадора лишил Ассанжа политического убежища.

Согласно сообщению полиции, они "были приглашены послом Эквадора на территорию дипломатического представительства после того, как правительство этой страны приняло решение о лишении Ассанжа политического убежища".

Ассанж был арестован за неявку в суд в 2012 году.

Напомним, на прошлой неделе портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре писал, что в ближайшие часы или дни планируется выдворение Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне и передача его британским властям.

МИД Эквадора отказался комментировать это сообщение, подчеркнув, что дипломатическое ведомство не должно реагировать на "слухи".

WikiLeaks утверждал, что Ассанжа планируют лишить убежища под предлогом коррупционного скандала с офшорными бумагами, к которому косвенно причастен президент Эквадора Ленин Морено.

Джулиан Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он получил политическое убежище после начала расследования дела об изнасиловании в Швеции в 2010 году. Формальным основанием для выдачи международного ордера на арест Ассанжа стали тогда показания двух гражданок Швеции (его поклонницы и активистки феминистского движения), обвинивших его в изнасиловании и принуждении к занятиям сексом в августе 2010 года. Эти женщины заявляли, что Ассанж проявлял агрессию и действовал вопреки желаниям сексуальной партнерши. В мае 2017-го прокуратура Швеции сняла обвинения с Ассанжа и отменила ордер на его арест.