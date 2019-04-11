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В мире

Джулиан Ассанж задержан полицией Великобритании

время публикации: 12:41 | последнее обновление: 12:55 блог версия для печати фото
Джулиан Ассанж в Лондоне в 2017 году
Пресс-конференция, посвященная Джулиану Ассанжу в Лондоне, 10 апреля 2019 года
Лондон, 5 апреля 2019 года

Полиция Великобритании сообщила о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне. Ранее президент Эквадора лишил Ассанжа политического убежища.

Согласно сообщению полиции, они "были приглашены послом Эквадора на территорию дипломатического представительства после того, как правительство этой страны приняло решение о лишении Ассанжа политического убежища".

Ассанж был арестован за неявку в суд в 2012 году.

Напомним, на прошлой неделе портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре писал, что в ближайшие часы или дни планируется выдворение Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне и передача его британским властям.

МИД Эквадора отказался комментировать это сообщение, подчеркнув, что дипломатическое ведомство не должно реагировать на "слухи".

WikiLeaks утверждал, что Ассанжа планируют лишить убежища под предлогом коррупционного скандала с офшорными бумагами, к которому косвенно причастен президент Эквадора Ленин Морено.

Джулиан Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он получил политическое убежище после начала расследования дела об изнасиловании в Швеции в 2010 году. Формальным основанием для выдачи международного ордера на арест Ассанжа стали тогда показания двух гражданок Швеции (его поклонницы и активистки феминистского движения), обвинивших его в изнасиловании и принуждении к занятиям сексом в августе 2010 года. Эти женщины заявляли, что Ассанж проявлял агрессию и действовал вопреки желаниям сексуальной партнерши. В мае 2017-го прокуратура Швеции сняла обвинения с Ассанжа и отменила ордер на его арест.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 апреля 2019 г.
WikiLeaks сообщил о подготовке ареста Ассанжа, МИД Эквадора не комментирует "слухи"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 ноября 2018 г.
Прокуратура США предъявила обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу
// NEWSru.co.il // В мире // 29 марта 2018 г.
Посольство Эквадора в Лондоне лишило Джулиана Ассанжа доступа к интернету
// NEWSru.co.il // В мире // 19 мая 2017 г.
Прокуратура Швеции сняла обвинения с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
// NEWSru.co.il // В мире // 19 января 2017 г.
Джулиан Ассанж объяснил свой отказ от экстрадиции в США





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