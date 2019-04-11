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"Сделка века" будет опубликована после формирования коалиции в Израиле

время публикации: 07:50 | последнее обновление: 07:50 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Джон Болтон. 9 апреля 2019 года
Биньямин Нетаниягу, 9 апреля 2019 года
"Сделка века" будет опубликована после формирования коалиции в Израиле

Проект мирного урегулирования между Израилем и ПНА будет представлен лишь после завершения процесса формирования нового правительства в Израиле.

Об этом сообщил телеканал "Кешет" со ссылкой на дипломатические источники в Иерусалиме. Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что план будет представлен "в ближайшее время". Однако в правительственных кругах в Иерусалиме полагают, что Трамп не захочет осложнять премьер-министру Биньямину Нетаниягу процесс формирования коалиции и отложит публикацию плана до окончания коалиционных переговоров.

Аналогичную информацию публикуют западные СМИ, опираясь на сведения, полученные в окружении президента Трампа.

В политических кругах в Иерусалиме полагают, что речь идет о лучшем из возможных проектов мирного урегулирования. Канал "Кешет" сообщил, что план Трампа полностью принял позиции Нетаниягу по вопросам безопасности, отказа от разрушения поселений. Помимо поддержки принципов этого плана, в Иерусалиме полагают, что руководство ПНА отклонит это предложение, что повлечет шаги США в отношении автономии.

Поздно вечером 10 апреля президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу и поздравил его с победой на парламентских выборах в Израиле. Биньямин Нетаниягу поблагодарил Дональда Трампа за поздравления, а также за последовательную поддержку Израиля и за активные шаги против иранского режима. Ранее президент Трамп сделал публичное заявление для СМИ, в котором приветствовал победу Нетаниягу на выборах. "Биби мой союзник и мой друг, я очень рад его победе и уверен, что она поспособствует продвижению дела мира на Ближнем Востоке. Все говорят, что невозможно добиться мира между израильтянами и палестинцами. Я считаю, что это возможно, и победа Нетаниягу поможет этому".

Победу Нетаниягу на выборах приветствовал и вице-президент США Майкл Пенс.

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Четверг, 11 апреля 2019 г.
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