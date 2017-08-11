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В мире

Журналиста CNN уволили за нацистское приветствие в твиттере

время публикации: 09:33 | последнее обновление: 09:36 блог версия для печати фото
Журналиста CNN уволили за нацистское приветствие в твиттере

Руководство американского телеканала CNN объявило об увольнении политического комментатора Джеффри Лорда за публикацию в твиттере нацистского приветствия "Sieg Heil!"

В ответ Лорд, контракт которого истекает в конце этого года, заявил, что не хотел никого оскорбить и не разделяет нацистскую идеологию. По его словам, напротив, это приветствие он использовал в насмешку над нацистами.

Журналист сказал, что уважает мнение руководства CNN, хотя и не согласен с принятым решением.

Отметим, что в последние годы руководство CNN внимательно следит за активностью своих сотрудников в социальных сетях. Увольнение Лорда – не первый случай, когда журналист этого телеканала теряет работу из-за публикаций в интернете, которые кажутся недопустимыми руководителям CNN.

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