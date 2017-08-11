В Колумбии многодетный охранник застрелил жену и ее любовника во время секса

Полиция Колумбии расследует двойное убийство, совершенное в департаменте Атлантико. Там в одном из домов были найдены обнаженные трупы женщины и ее любовника с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, их убил 42-летний муж потерпевшей Хуан Карлос Гарсия, уличивший женщину в супружеской неверности. В момент расправы трое детей супругов спали в соседней комнате, пишет NEWSru.com.

После задержания Хуан Гарсия сознался в убийстве 39-летней жены Сандры Кастельянос и 35-летнего Ное Гомеса, пишет Publimetro.

По предварительным данным, Хуан Гарсия работал ночным сторожем. Этим и пользовались любовники, устраивавшие свидания в доме замужней женщины. Однако спустя некоторое время Хуан стал догадываться о супружеской измене, о чем ему сообщили соседи. Тогда он решил поймать участников тайных встреч в ловушку.

4 августа вечером мужчина притворился, что уходит на работу, а сам отправился к своим друзьям. В 21:05 Гарсия позвонил жене, чтобы спросить ее о детях. Сандра сказала, что они уже легли спать, поскольку им рано вставать в школу. Женщина добавила, что и сама готовится ко сну.

Поняв, что время пришло, Хуан неожиданно вернулся домой, и застал любовников во время секса. Мужчина убил ловеласа и жену из пистолета, а потом сдался полиции, пишет The Sun.

В прессе опубликованы шокирующие фотографии с места преступления.

Раскаяния ревнивый латиноамериканец не испытывает. Хуан считает, что Сандра своим поступком "опозорила его как мужчину". "Все, что я сделал, это ликвидировал женщину, которая разрушила мою жизнь в этом мире", – пояснил обвиняемый секьюрити.

Дети погибшей женщины, фактически оставшиеся без обоих родителей, будут отданы на воспитание родственникам.