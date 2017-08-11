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В мире

Девушка попыталась защитить свою собаку от полицейского и угодила в тюрьму

время публикации: 22:36 | последнее обновление: 22:49 блог версия для печати фото
Девушка попыталась защитить свою собаку от полицейского и угодила в тюрьму

25-летняя Софи Грэй из Уэльса была задержана в Португалии за то, что набросилась на полицейского, угрожавшего ее собаке пистолетом, сообщает Daily Mail.

Инцидент, во время которого офицер полиции сделал вид, что хочет убить собаку, принадлежащую Софи, произошел в апреле. Девушка бросилась к полицейскому с криком, однако была немедленно задержана и доставлена в тюрьме. С тех пор она находится в камере, которую делит с четырьмя другими женщинами, ожидая суда.

По словам отца Софи, Роджера Грэя, его дочь предстанет перед судом вместе с двумя парнями, которые также обвиняются в нападении на сотрудника полиции. Адвокат Софи обратился с просьбой о ее освобождении под залог, однако судья отказал ему в этой просьбе, подчеркнув, что девушка может скрыться.

Если ее признают виновной, Софи Грэй может получить срок до пяти лет.



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