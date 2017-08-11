11 августа 2017 г.
Илья Резник крестился
Макияж полезен для мозга
Олешко ушел с Первого канала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:11 Мужчина убил свою квартирную хозяйку и ее дочь, а затем покончил с собой
16:52 На севере Марокко 15 подростков изнасиловали осла и заразились бешенством
14:15 Суд обязал фонд Навального удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон"
14:03 В Колумбии многодетный охранник застрелил жену и ее любовника во время секса
13:52 Ученые назвали 2016 год самым теплым в истории
09:33 Журналиста CNN уволили за нацистское приветствие в твиттере
09:32 Wall Street Journal: активисты ИГ переводили в США деньги на террор через eBay
08:48 На Филиппинах произошло сильное землетрясение
08:25 Трамп угрожает лидеру КНДР: "Это не вызов"
06:04 В Китае разбился автобус, десятки погибших
В мире

Мужчина убил свою квартирную хозяйку и ее дочь, а затем покончил с собой

время публикации: 18:11 | последнее обновление: 18:11 блог версия для печати

В пятницу, 11 августа, в Шевченковском районе Киева произошло двойное убийство.

Мужчина, снимавший квартиру у пожилой женщины, убил ее, а также ее дочь, нанеся обеим смертельные удары по голове. Затем убийца поджег квартиру и покончил с собой, выбросившись из окна седьмого этажа.

Свидетели сообщили, что незадолго до того, как броситься вниз, мужчина, стоя на балконе, громко говорил с кем-то по мобильному телефону, сообщая, что намерен покончить с собой.

"Установлено, что мужчина, который убил двух женщин, а потом их поджег, жил в этой квартире. Хозяйка решила его выселить. Для этого позвала на помощь дочь с зятем. Женщины хотели спокойно убедить квартиранта собрать вещи и уехать, поэтому зятя попросили побыть на улице", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 11 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017