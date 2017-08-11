Мужчина убил свою квартирную хозяйку и ее дочь, а затем покончил с собой

В пятницу, 11 августа, в Шевченковском районе Киева произошло двойное убийство.

Мужчина, снимавший квартиру у пожилой женщины, убил ее, а также ее дочь, нанеся обеим смертельные удары по голове. Затем убийца поджег квартиру и покончил с собой, выбросившись из окна седьмого этажа.

Свидетели сообщили, что незадолго до того, как броситься вниз, мужчина, стоя на балконе, громко говорил с кем-то по мобильному телефону, сообщая, что намерен покончить с собой.

"Установлено, что мужчина, который убил двух женщин, а потом их поджег, жил в этой квартире. Хозяйка решила его выселить. Для этого позвала на помощь дочь с зятем. Женщины хотели спокойно убедить квартиранта собрать вещи и уехать, поэтому зятя попросили побыть на улице", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.