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В мире

Летевший в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка

время публикации: 03:17 | последнее обновление: 03:20 блог версия для печати фото
Летевший в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, вечером в четверг, 10 августа, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения состояния здоровья находившегося на борту ребенка.

"Рейс авиакомпании S7 по направлению Новосибирск–Москва запросил посадку в Кольцово в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров, это ребенок, которому полтора года. В 21:22 местного времени самолет совершил посадку в Екатеринбурге", – сообщили ТАСС в пресс- службе аэропорта Кольцово.

Ребенок и его мать были доставлены в больницу. "Борт с остальными пассажирами продолжил полет", – добавили в пресс-службе.

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