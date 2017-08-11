Летевший в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, вечером в четверг, 10 августа, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения состояния здоровья находившегося на борту ребенка.

"Рейс авиакомпании S7 по направлению Новосибирск–Москва запросил посадку в Кольцово в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров, это ребенок, которому полтора года. В 21:22 местного времени самолет совершил посадку в Екатеринбурге", – сообщили ТАСС в пресс- службе аэропорта Кольцово.

Ребенок и его мать были доставлены в больницу. "Борт с остальными пассажирами продолжил полет", – добавили в пресс-службе.