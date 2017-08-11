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Глава МИД РФ пообещал, что "Москва будет учитывать интересы Израиля"

время публикации: 20:22 | последнее обновление: 20:29 блог версия для печати фото
Глава МИД РФ пообещал, что "Москва будет учитывать интересы Израиля"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, выступая на общественном форуме "Территория смыслов на Клязьме", что Москва будет учитывать интересы Израиля в сфере безопасности при обсуждении путей урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Мы на 100% гарантируем, что мы будем при любых обстоятельствах, какие бы пути урегулирования ни были избраны – там все равно будет внешнее оформление, будет судьба Иерусалима обсуждаться дополнительно – мы будем на 100% учитывать законные интересы Израиля в сфере безопасности", – сказал Лавров.

Высказывание Сергея Лаврова о возможных переговорах, связанных с палестино-израильским конфликтом, приводит РИА Новости.

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