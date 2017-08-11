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В мире

В центре Лондона задержан "спортсмен", толкнувший женщину под автобус

время публикации: 19:37 | последнее обновление: 19:46 блог версия для печати

В четверг, 10 августа, полиция Лондона задержала мужчину, толкнувшего женщину под автобус на мосту Патни, знаменитом арочном мосту через Темзу.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в спортивной одежде, совершающий утреннюю пробежку по тротуару, внезапно приближается к идущей ему навстречу женщине и толкает ее на проезжую часть. Женщина, упавшая на дорогу, избежала серьезных травм только благодаря тому, что водитель автобуса, под который ее толкнули, сумел в последний момент свернуть.

Полиция, идентифицировав "бегуна", задержала 41-летнего Эрика Белквиста, ведущего сотрудника хедж-фонда "Хаттон Коллинз". Однако Белквист отрицает свою вину, утверждая, что в момент нападения находился в США.

Адвокаты Белквиста заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что их клиент невиновен, сообщает get west london.

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