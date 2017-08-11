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В мире

Суд обязал фонд Навального удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон"

время публикации: 14:15 | последнее обновление: 14:20 блог версия для печати фото
Алексей Навальный

Мосгорсуд обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон" по просьбе бизнесмена Алишера Усманова, сообщает "Медиазона".

Кроме того, судья обязал ФБК удалить фрагменты программы "Кактус", которые оспаривал миллиардер. Мосгорсуд также обязал опубликовать опровержение, отмечает телеканал "Дождь".

Результаты расследования, в ходе которого проверялись сведения об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева, были опубликованы ФБК 2 марта этого года. Тогда на сайте этого фонда был выложен фильм "Он вам не Димон", в котором были изложены детали расследования. За пять месяцев после публикации только на YouTube этот ролик просмотрели более 24 миллионов человек.

Как утверждает руководитель ФБК Алексей Навальный, расследование началось с проверки интернет-покупок, которые делали для Медведева в интернет-магазинах. Постепенно сотрудники ФБК пришли к выводу, что дорогая недвижимость в Подмосковье и около Сочи, оформленная на благотворительные фонды, принадлежит главе российского правительства. Управляют этими фондами бывшие сокурсники Медведева. Авторы расследования приходят к выводу, что это имущество, по сути, является взятками, полученными от российских бизнесменов, а также приобреталось на средства, переводившиеся из различных компаний и финансовых структур. В числе прочих в расследовании упомянуты: родовое поместье и агрокомплекс в Мансурово, горная резиденция "Псехако" в Сочи, виноградники в Анапе и Тоскане, "Миловка" (дача в Плёсе) и другое имущество.

13 апреля бизнесмен Алишер Усманов, упомянутый в расследовании ФБК как лицо, фактически давшее очень крупную взятку Медведеву, подал иск в Люблинский суд против Навального и ФБК. Речь шла об иске о защите чести и достоинства. Накануне Навальный назвал ложью заявление Усманова о том, что обмен земельными участками между бизнесменом и фондом "Соцгоспроект" был безденежным. Усманов настаивает на том, что обменял купленный для сестры участок в подмосковном поселке Знаменское на землю фонда "Соцгоспроект" на Рублевке рядом со своим домом.

4 августа Фонд поддержки социально значимых государственных проектов (фонд "Соцгоспроект") обратился в Люблинский районный суд Москвы с иском к оппозиционеру Алексею Навальному и ФБК. Напомним, что фондом "Соцгоспроект" руководит Илья Елисеев, бывший однокурсник Дмитрия Медведева, который является одним из "героев" расследования ФБК.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В мире // 31 мая 2017 г.
Суд обязал Навального удалить публикации об Усманове. ФБК отказался выполнять это решение
// NEWSru.co.il // В мире // 30 мая 2017 г.
Начался суд по иску Усманова: миллиардер назвал Навального "комиком средней руки"
// NEWSru.co.il // В мире // 29 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 13 апреля 2017 г.
Бизнесмен Усманов подал иск против Навального и ФБК
// NEWSru.co.il // В мире // 2 марта 2017 г.
"Он вам не Димон". ФБК и Навальный опубликовали итоги расследования об имуществе Медведева







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