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В мире

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

время публикации: 08:48 | последнее обновление: 08:53 блог версия для печати фото
На Филиппинах произошло сильное землетрясение

В пятницу, 11 августа, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6, передает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 72 км к юго-западу от Манилы, столицы Филиппин. Ближайший населенный пункт в эпицентру (всего 2 км к юго-востоку) – поселок Маларухатан (около 3.200 жителей).

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Самое мощное землетрясение на Филиппинах за последние десятилетия произошло 17 августа 1976. Тогда погибли около 8.000 человек. В последние годы самым разрушительным было землетрясение, происшедшее в октябре 2013-го, когда погибли около 180 человек.

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