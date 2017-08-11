На Филиппинах произошло сильное землетрясение

В пятницу, 11 августа, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6, передает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 72 км к юго-западу от Манилы, столицы Филиппин. Ближайший населенный пункт в эпицентру (всего 2 км к юго-востоку) – поселок Маларухатан (около 3.200 жителей).

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Самое мощное землетрясение на Филиппинах за последние десятилетия произошло 17 августа 1976. Тогда погибли около 8.000 человек. В последние годы самым разрушительным было землетрясение, происшедшее в октябре 2013-го, когда погибли около 180 человек.