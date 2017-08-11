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В мире

Задержан священник, подозреваемый в доставке проституток из Белоруссии в Петербург

время публикации: 21:55 | последнее обновление: 22:06 блог версия для печати фото
Задержан священник, подозреваемый в доставке проституток из Белоруссии в Петербург

Священнослужителю из Всеволожского района Ленобласти, 39-летнему Николаю Кирееву, предъявлено обвинение в сутенерстве на территории Белоруссии. Вину свою он, предположительно, признает.

Обвинение Кирееву предъявлял следователь Управления Следственного комитета по Витебской области Андрей Маханьков.

Задержанный склонен признать свою вину. Адвокат отца Николая, Виктор Попов, сообщил, что его подзащитный находится в здравом уме и трезвой памяти. Какие-либо комментарии Попов давать отказался, уточнив, что будет делать заявления лишь после согласовании с клиентом.

По данным 47news, 5 августа в Витебске при штурме притона с проститутками был задержан священнослужитель из храма Святых апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области. Николая Киреева подозревают в организации перевозки "жриц любви" из Белоруссии с целью заработка.

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