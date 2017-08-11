На севере Марокко 15 подростков изнасиловали осла и заразились бешенством

В небольшом марокканском городке Сиди аль-Камель с населением около 30 тысяч человек произошло ЧП, попавшее в местные газеты: 15 подростков изнасиловали осла и заразились от животного бешенством, сообщает Morocco World News.

Местные власти потребовали от владельца осла, чтобы он усыпил животное, которое является переносчиком смертельно опасного заболевания. Подростки, пострадавшие в результате сексуального контакта с ослом, провели неделю в больнице, где им были сделаны прививки от бешенства.

Не исключено, что в изнасиловании животного участвовали более пятнадцати человек, так как некоторые родители, опасаясь насмешек со стороны соседей, отвезли своих детей на прививку в другой город.

Учитывая это, власти Сиди аль-Камель призвали жителей города не пренебрегать визитом к врачу даже в том случае, если они всего лишь "приближались к животному" или "любовались" им.





