11 августа 2017 г.
последняя новость: 18:11
Илья Резник крестился
Макияж полезен для мозга
Олешко ушел с Первого канала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:11 Мужчина убил свою квартирную хозяйку и ее дочь, а затем покончил с собой
16:52 На севере Марокко 15 подростков изнасиловали осла и заразились бешенством
14:15 Суд обязал фонд Навального удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон"
14:03 В Колумбии многодетный охранник застрелил жену и ее любовника во время секса
13:52 Ученые назвали 2016 год самым теплым в истории
09:33 Журналиста CNN уволили за нацистское приветствие в твиттере
09:32 Wall Street Journal: активисты ИГ переводили в США деньги на террор через eBay
08:48 На Филиппинах произошло сильное землетрясение
08:25 Трамп угрожает лидеру КНДР: "Это не вызов"
06:04 В Китае разбился автобус, десятки погибших
В мире

На севере Марокко 15 подростков изнасиловали осла и заразились бешенством

время публикации: 16:52 | последнее обновление: 17:07 блог версия для печати фото
На севере Марокко 15 подростков изнасиловали осла и заразились бешенством

В небольшом марокканском городке Сиди аль-Камель с населением около 30 тысяч человек произошло ЧП, попавшее в местные газеты: 15 подростков изнасиловали осла и заразились от животного бешенством, сообщает Morocco World News.

Местные власти потребовали от владельца осла, чтобы он усыпил животное, которое является переносчиком смертельно опасного заболевания. Подростки, пострадавшие в результате сексуального контакта с ослом, провели неделю в больнице, где им были сделаны прививки от бешенства.

Не исключено, что в изнасиловании животного участвовали более пятнадцати человек, так как некоторые родители, опасаясь насмешек со стороны соседей, отвезли своих детей на прививку в другой город.

Учитывая это, власти Сиди аль-Камель призвали жителей города не пренебрегать визитом к врачу даже в том случае, если они всего лишь "приближались к животному" или "любовались" им.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 августа 2017 г.
Арестован житель Арканзаса, который регулярно насиловал ослицу соседей
// NEWSru.co.il // В мире // 5 февраля 2013 г.
Житель Техаса изнасиловал лошадь в надежде, что та родит ему кентавра







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 11 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017