Трамп поблагодарил Путина за высылку из России американских дипломатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников американской дипломатической миссии в России.

"Хочу поблагодарить его (Путина – прим. ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они (персонал – прим. ред.) возвращались", – цитирует Трампа РИА Новости.

Напомним, 30 июля Путин в интервью программе "Вести" сообщил, что персонал американских дипмиссий в России сократится на 755 человек. В России останутся 455 сотрудников американских дипмиссий. Это соответствует численности работников в российских дипмиссиях в США.

На вопрос, почему Москва пошла на этот шаг сейчас, президент РФ заявил: "Потому что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем".