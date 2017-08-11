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В мире

Трамп поблагодарил Путина за высылку из России американских дипломатов

время публикации: 01:20 | последнее обновление: 01:23 блог версия для печати фото
Трамп поблагодарил Путина за высылку из России американских дипломатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников американской дипломатической миссии в России.

"Хочу поблагодарить его (Путина – прим. ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они (персонал – прим. ред.) возвращались", – цитирует Трампа РИА Новости.

Напомним, 30 июля Путин в интервью программе "Вести" сообщил, что персонал американских дипмиссий в России сократится на 755 человек. В России останутся 455 сотрудников американских дипмиссий. Это соответствует численности работников в российских дипмиссиях в США.

На вопрос, почему Москва пошла на этот шаг сейчас, президент РФ заявил: "Потому что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем".

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