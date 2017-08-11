Удальцов обвинил Навального в провоцировании арестов: мы не будем "пушечным мясом"

Российский оппозиционер, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, несколько дней назад освобожденный из заключения за организацию массовых беспорядков, заявил, что Алексей Навальный заведомо подставлял людей под аресты.

"Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром "Ударник". Нельзя заведомо подставлять людей под аресты", — цитирует Удальцова Газета.Ru.

Оппозиционер также заявил, что не намерен митинговать за Алексея Навального, передает РИА Новости.

"Навальный – не мой кандидат. Я не пойду митинговать за него", – сказал Удальцов в четверг, 10 августа, на пресс-конференции. По его словам, он готов протестовать против коррупции и других проблем, а "не пиарить Навального".

"Выйти против коррупции – всегда пожалуйста, мы готовы и открыты к взаимодействию, но я резко против того, чтобы нас опять попытались использовать как пушечное мясо в своих интересах и сговорах, это не пройдет, на нас не рассчитывайте. А так мы готовы к взаимодействию, если протест адекватен и проходит под правильными лозунгами, мы всегда в нем будем участвовать", – отметил Удальцов.

Он добавил, что в ближайшее время планирует встретиться с представителями оппозиции: "Встречусь с этими людьми, в том числе с Навальным, обговорим все эти ситуации для понимания… Если получу я это понимание, значит, наше дальнейшее взаимодействие возможно".

Сергей Удальцов был осужден вместе со своим соратником Леонидом Развозжаевым на 4,5 года колонии общего режима по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. 8 августа он был освобожден из колонии в Тамбовской области в связи с завершением срока наказания.