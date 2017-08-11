Трамп угрожает лидеру КНДР: "Это не вызов"

Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 августа, выступил с резким заявлением по поводу угроз северокорейского руководства атаковать американскую авиабазу на острове Гуам.

Американский лидер заявил, что председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын проявил "огромное неуважение" по отношению к США. "Он говорил ужасные вещи. И при мне это ему с рук не сойдет... Игра теперь идет абсолютно иначе... Он больше не станет говорить такие вещи, и уж точно он не будет так поступать... Давайте посмотрим, что он сделает с Гуамом. Если он что-то сделает с Гуамом, то в Северной Корее случится то, чего никто до этого не видел... Он не будет угрожать Гуаму, он не будет угрожать Соединенным Штатам, не будет угрожать Японии и не будет угрожать Южной Корее. Это не вызов. Это констатация факта", – цитирует ТАСС заявление Трампа.

8 августа Дональд Трамп обещал ответить на выпады Пхеньяна "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Вскоре после этого власти КНДР заявили, что взвешивают возможность нанесения ракетного удара по тихоокеанскому острову Гуам, на котором размещена база стратегических бомбардировщиков армии США.

После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил власти Северной Кореи о недопустимости воинственной риторики и угроз, и заявил, что они приведут в результате к свержению режима и уничтожению населения этой страны.

На этом фоне многие мировые, в том числе израильские СМИ, обсуждают возможность войны против КНДР, в том числе ядерной, и то, какими могут быть последствия такой войны для региона и всего мира.

Особое внимание уделяется реакции на происходящее со стороны властей России и Китая. На данном этапе Москва и Пекин заявляют о нейтралитете. 11 августа китайское руководство заявило, что не станет вмешиваться, если Северная Корея первой атакует США, передает агентство Reuters. Ранее власти Австралии заявляли, что поддержат США при таком развитии событий.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне участившихся ракетных испытаний КНДР и резкой реакции на поведение Пхеньяна со стороны США.

5 августа Совет безопасности ООН единогласно принял решение о введении новых санкций против Северной Кореи в связи с недавними испытаниями Пхеньяном баллистических межконтинентальных ракет.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в адрес КНДР дополнительных санкций со стороны США.

28 июля КНДР осуществила запуск очередной ракеты, которая могла упасть на территории экономической зоны Японии. По данным представителей вооруженных сил Южной Кореи, ракета, предположительно, баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.

4 июля власти КНДР объявили об успешном проведении испытаний баллистической ракеты большой дальности, которая упала в Японском море, пролетев около 930 километров. Прежде, чем упасть в воды Японского моря, ракета находилась в воздухе 37 минут. Японские власти заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне государства (EEZ). Пхеньян впервые объявил успешным запуск межконтинентальной баллистической ракеты (ICBM), потенциально способной достичь территории США. Запуск ракеты был произведен за день до открытия саммита Большой двадцатки, на котором лидеры G20 должны в частности обсудить способы борьбы с гонкой вооружений КНДР.