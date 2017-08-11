Ученые назвали 2016 год самым теплым в истории

Американское метеорологическое сообщество (AMS) опубликовало доклад о состоянии глобального климата Земли в 2016 году, из которого следует, что 2016 год стал самым теплым в истории наблюдений, сообщает NEWSru.com.

"Двадцать седьмой ежегодный доклад о состоянии климата подтвердил, что 2016 год превзошел 2015-й и стал самым теплым годом за 137 лет наблюдений", – говорится в сообщении от 10 августа, посвященном публикации доклада на сайте Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA).

Сообщается, что доклад основан на данных ученых со всего мира (более 450 ученых из почти 60 стран). Он показывает, что большинство индикаторов изменения климата продолжили следовать тенденциям теплеющего мира. Некоторые из них, включая температуру поверхности суши и океана, уровень моря и концентрацию парниковых газов в атмосфере, побили рекорды, поставленные лишь годом ранее.

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"Рекордное тепло прошлого года стало результатом совместного влияния долгосрочного глобального потепления и сильного воздействия Эль-Ниньо (явление, которое представляет собой колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана) в начале года", – сказано в отчете.

По данным ученых, общая глобальная температура поверхности суши и океана в 2016 году продолжила бить рекорды уже третий год подряд. Температура выросла на 0,45-0,56 градуса по сравнению со средним показателем, который фиксировался в период с 1981-го по 2010 год.

Кроме того, средняя температура на поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня, повысившись на 0,36-0,41 градуса по сравнению со средним показателем в 1981-2010 годах и превысив показатель 2015 года на 0,01-0,03 градуса.

Уровень мирового океана также поднялся до рекордной отметки. В общей сложности этот показатель вырос на 82 мм с 1993 года, когда его начали фиксировать с помощью спутниковых технологий.

Массив арктического льда достиг рекордно низкого уровня. Он уменьшился до минимального уровня за 37 лет, что ведется наблюдение.

Наряду с этим участились тропические циклоны по сравнению со средним показателем за период с 1981-го по 2010 год. В 2016 году во всех океанических бассейнах было зафиксировано 93 тропических циклона против среднего показателя в 82 шторма в 1981-2010 годы.

Концентрация парниковых газов в атмосфере, включая углекислый газ (CO2), метан и закись азота, в 2016 году также достигла максимального уровня. Средняя глобальная концентрация CO2 в 2016 году составляла 402,9 миллионной доли (ppm), что на 3,5 ppm больше, чем было в 2015 году. Это наибольший ежегодный прирост, зафиксированный за 58 лет.

Глобальный доклад вышел спустя несколько дней после того, как США официально уведомили о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Президент США Дональд Трамп считает его неудобным для бизнеса и налогоплательщиков США. По его словам, к 2025 году при исполнении положений договора США могут потерять 2,7 млн рабочих мест.

Парижское соглашение было принято в 2015 году. По состоянию на 1 июня 2017 года его подписали 195 стран. Россия подписала соглашение 22 апреля 2016 года, но пока не ратифицировала его.

Соглашение призвано сократить выбросы парниковых газов и тем самым замедлить глобальное потепление. По мнению ученых, значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.

США – второй по объему источник выбросов углекислого газа в мире после Китая. Согласно базе данных по выбросам Европейской комиссии, в 2015 году выбросы страны составили 5,1 млн килотонн углекислого газа – это больше, чем у всех 28 стран Европейского союза вместе взятых.

Согласно Парижскому соглашению к 2025 году США должны были сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года. С выходом страны из договора достигнуть его целей по сдерживанию роста температуры на планете будет труднее, сообщало CNN.

Вместе с тем ряд штатов в обход федерального правительства устанавливают в последние годы жесткий контроль за выбросами, которые в масштабе США стабилизировались в последние 10 лет, отмечает РИА Новости.