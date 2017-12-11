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Взрыв в центре Манхэттена: попытка теракта

время публикации: 14:55 | последнее обновление: 17:44 блог версия для печати фото
Взрыв в центре Манхэттена: причины неясны, есть пострадавшие
Взрыв в центре Манхэттена: причины неясны, есть пострадавшие
Взрыв на автовокзале Манхэттена

Сильный взрыв прогремел утром в понедельник, 11 декабря, в центре Манхэттена, на перекрестке 42-й улицы и Восьмой авеню, сообщает новостной портал PIX 11. Сообщение о взрыве было получено около 07:19 по времени Восточного побережья США.

Департамент полиции Нью-Йорка передает, что пострадали не менее четырех человек, трое из которых получили легкие ранения.

Подозреваемый, несший нечто похожее на "второе взрывное устройство", за которым тянулись провода, был задержан в туннеле метро.

Бывший комиссар полиции Нью-Йорка Билл Бреттон, выступая в программе Morning Joe телеканала MSNBC, заявил, что по подозрению в причастности к взрыву задержан 27-летний уроженец Бангладеш, который в течение семи лет проживает в Бруклине. Он утверждает, что действовал по поручению "Исламского государства".

Второй подозреваемый – тяжелораненый мужчина, который был доставлен в больницу Бельвью. Угрозы его жизни, по оценке медиков, нет, пишет сайт газеты Daily News.

Ряд составов, совершающих рейсы между Таймс-сквер и автовокзалом Порт-Ауторити, после взрыва изменили направление движения. Поезда линий A, C и E были эвакуированы, передает департамент полиции Нью-Йорка. Порт-Ауторити – крупнейший автобусный терминал страны, который пропускает до 230.000 человек в день.

Официальные источники в правоохранительных органах заявили в интервью телеканалу NBC News, что взрыв стал результатом "целенаправленных действий". Подозреваемый использовал для этого самодельное взрывное устройство.

Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что один человек был ранен. В полиции заявили, что ранения получил только подозреваемый.

Президент США Дональд Трамп поставлен в известность о взрыве, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



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