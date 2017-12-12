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В мире

Взрыв в Нью-Йорке: террорист утверждает, что "мстил Израилю"

время публикации: 11 декабря 2017 г., 20:37 | последнее обновление: 11 декабря 2017 г., 20:54 блог версия для печати фото
На месте теракта. Нью Йорк, 11 декабря 2017 года
На месте теракта. Нью Йорк, 11 декабря 2017 года
На месте теракта. Нью Йорк, 11 декабря 2017 года

Телеканал CNN передал, что выходец из Бангладеша Акайед Улла, совершивший попытку теракта в Нью-Йорке, заявил следователям, что он намеревался "ответить на действия Израиля в секторе Газы".

Организация SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом деятельности террористов, цитирует связанное с "Исламским государством" информационное агентство, которое предположило, что в атака в Нью-Йорке стала ответом на признание Белым Домом Иерусалима столицей Израиля.

"Исламское государство" также распространило заявление, приветствующее попытку теракта в Нью-Йорке.

Около 8 часов утра в понедельник, 11 декабря, в центре Манхэттена, на перекрестке 42-й улицы и Восьмой авеню прогремел сильный взрыв. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие молодым человеком, выходцем из Бангладеша. Кроме террориста, получившего серьезные травмы, были ранены еще три человека. Все они пострадали легко.

Ранее СМИ писали: предполагаемый террорист утверждает, что действует по поручению "Исламского государства", однако следствию пока не удалось найти доказательств того, что он был связан с международной террористической сетью.

Вместе с тем, официальные источники в правоохранительных органах заявили в интервью телеканалу NBC News, что взрыв стал результатом "целенаправленных действий".

Эксперты отмечают, что жителям Нью-Йорка повезло, что террорист оказался дилетантом и собранное им взрывное устройство оказалось малой мощности. В противном случае, жертв этой атаки могло быть намного больше.



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// NEWSru.co.il // В мире // 11 декабря 2017 г.
Взрыв в центре Манхэттена: попытка теракта







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