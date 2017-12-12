Взрыв в Нью-Йорке: террорист утверждает, что "мстил Израилю"

Телеканал CNN передал, что выходец из Бангладеша Акайед Улла, совершивший попытку теракта в Нью-Йорке, заявил следователям, что он намеревался "ответить на действия Израиля в секторе Газы".

Организация SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом деятельности террористов, цитирует связанное с "Исламским государством" информационное агентство, которое предположило, что в атака в Нью-Йорке стала ответом на признание Белым Домом Иерусалима столицей Израиля.

"Исламское государство" также распространило заявление, приветствующее попытку теракта в Нью-Йорке.

Около 8 часов утра в понедельник, 11 декабря, в центре Манхэттена, на перекрестке 42-й улицы и Восьмой авеню прогремел сильный взрыв. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие молодым человеком, выходцем из Бангладеша. Кроме террориста, получившего серьезные травмы, были ранены еще три человека. Все они пострадали легко.

Ранее СМИ писали: предполагаемый террорист утверждает, что действует по поручению "Исламского государства", однако следствию пока не удалось найти доказательств того, что он был связан с международной террористической сетью.

Вместе с тем, официальные источники в правоохранительных органах заявили в интервью телеканалу NBC News, что взрыв стал результатом "целенаправленных действий".

Эксперты отмечают, что жителям Нью-Йорка повезло, что террорист оказался дилетантом и собранное им взрывное устройство оказалось малой мощности. В противном случае, жертв этой атаки могло быть намного больше.





