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В мире

"Рождественский" теракт в Страсбурге: есть убитые и раненые

время публикации: 11 декабря 2018 г., 23:14 | последнее обновление: 00:09 блог версия для печати фото
"Рождественский" теракт в Страсбурге: есть убитые и раненые

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFM сообщил, что в результате атаки в центре Страсбурга погибли четыре человека и еще 11 были ранены. Состояние семи человек оценивается врачами как тяжелое.

Во вторник, 11 декабря, около 20:00 на улице Орфевр в историческом центре города, у входа на рождественскую ярмарку, неизвестный открыл огонь по прохожим.

Согласно сообщениям в СМИ, полицейские пытались нейтрализовать нападавшего, открыв по нему огонь, но ему удалось скрыться.

По словам свидетелей, стрелок побежал в сторону улицы Гранд-Рю, откуда вновь была слышна стрельба.

Центр Страсбурга оцеплен полицией и военными. Представители префектуры Гранд-Эст заявили, что речь идет о чрезвычайном происшествии, угрожающем безопасности граждан. По их словам, "происшествие еще не закончено". Мэрия Страсбурга призвала жителей не выходить на улицу и строго следовать указаниям представителей властей.

Эльзаский сайт DNA сообщил, что спецслужбам удалось идентифицировать стрелка. Он известен спецслужбам в связи с его радикальными взглядами, его имя внесено в файл S. По данным спецслужб, преступник мог быть ранен в перестрелке с сотрудниками полиции.

Телеканал BMF передал, что преступнику 29 лет, он является уроженцем Страсбурга.

К расследованию присоединилось подразделение по борьбе с террором.

В 22:45 (по местному времени) французские СМИ сообщили о том, что полицейский спецназ оцепил здание в квартале в квартале Нодорф. Звучат призывы к террористу сдаваться.

С 2015 года в результате терактов во Франции погибли 246 человек.

Вместе с тем, французские СМИ сообщили, что в ночь на вторник, 11 декабря, в городе Эрлисайм, расположенном недалеко от Страсбурга, было осквернено еврейское кладбище. Вандалы разбили 37 надгробных плит, также был осквернен памятник жертвам Холокоста.



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Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге





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