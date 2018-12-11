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В мире

Австралия объявит о признании Иерусалима столицей Израиля и откроет там консульство

время публикации: 08:32 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото
Австралия объявит о признании Иерусалима столицей Израиля и откроет там консульство

Правительство Австралии во главе с новым премьер-министром Скоттом Моррисоном объявит в ходе заседания во вторник, 11 декабря, о признании Иерусалима столицей Израиля.

Накануне решение было одобрено узким кабинетом по вопросам национальной безопасности.

В то же время Австралия не будет переносить свое посольство в Иерусалим, несмотря на предварительные заявления Моррисона. Вместо этого в израильской столице будет открыто консульство.

Как сообщает австралийская служба телерадиовещания SBS со ссылкой на высокопоставленные источники, официальной причиной отказа от переноса посольства является высокая стоимость подобного шага – 200 миллионов долларов.

Отметим, что ранее власти Индонезии требовали от Канберры отказаться от признания Иерусалима и переноса посольства, угрожая прекращением переговоров о свободной торговле, находящихся на финальной стадии.

На текущий момент в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Парагвай, перенесший посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив. В ноябре в Иерусалиме открылся Чешский дом, однако пока Чехия не намерена идти вразрез с политикой Евросоюза и переносить посольство в столицу Израиля. Также о намерении перенести посольство в Иерусалим объявил новый президент Бразилии Жаир Болсонару.

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