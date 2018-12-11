18+
12 декабря 2018 г.
последняя новость: 23:14
Раскопки: новое о Ковчеге Завета
Ханука в гетто
Евангелисты содержат поселенцев
Израиль вошел в борьбу с отмыванием денег
Миграция стала правом человека
"Холокост-кабаре" в Москве
Растет синагога в Дубае
Франция стреляет себе в ногу
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:14 "Рождественский" теракт в Страсбурге: есть убитые и раненые
21:42 Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге
21:11 "Друг Нетаниягу" потерпел поражение на местных выборах в Индии
19:10 В Бразилии вооруженный мужчина открыл стрельбу по прихожанам в Кафедральном соборе
16:37 Люди года по версии Time: Хашогги, Фельгенгауэр, Бабченко и другие журналисты
15:01 Любовь к мигрантам не знает границ: в Сан-Диего задержаны 32 религиозных лидера
12:57 Путин прибыл в Дом журналиста и уделил старейшей правозащитнице России 2,5 минуты
11:56 "Евреи злы и заслужили свои беды": житель Огайо планировал взорвать синагогу
11:34 Bild: обнаружено секретное удостоверение сотрудника "Штази" Путина
10:37 Золотов подал в суд на Навального: он требует компенсировать ущерб миллионом рублей
Загрузка...
В мире

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге

время публикации: 11 декабря 2018 г., 21:42 | последнее обновление: 11 декабря 2018 г., 22:37 блог версия для печати фото
Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Есть раненые

На рождественской ярмарке в центре города Страсбург неизвестный открыл огонь по прохожим.

Сайт L'Alsace пишет, что первые сообщения о стрельбе на улице Гранд-Аркад поступили в спасательные службы Страсбурга около 20:00 по местному времени.

По словам свидетелей, стрелок побежал в сторону улицы Гранд-Рю, откуда вновь была слышна стрельба.

Телеканал i24 со ссылкой на городские власти передал, что в центре Страсбурга убит один человек и еще девять ранены. О состоянии раненых нет информации. При этом англоязычные СМИ пишут, что среди пострадавших есть иностранные граждане.

Сайт FranceSoir отмечает, что число жертв может измениться, так как, по словам людей, находившихся на ярмарке, во время стрельбы вокруг них падали люди.

Центр города оцеплен полицией.

Представители префектуры Гранд-Эст заявили, что речь идет о "происшествии, которое пока не закончилось". Мэрия Страсбурга призвала жителей не выходить на улицу.

Полиция Франции воздерживается от заявлений о том, что в центре города произошел теракт. В сообщении правоохранительных органов говорится, что "проверяются все версии".

Вместе с тем, французские СМИ сообщили, что в ночь на вторник, 11 декабря, в городе Эрлисайм, расположенном недалеко от Страсбурга, было осквернено еврейское кладбище. Вандалы разбили 37 надгробных плит, также был осквернен памятник жертвам Холокоста.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 апреля 2018 г.
Полиция Германия предотвратила теракт на Берлинском полумарафоне
// NEWSru.co.il // В мире // 22 декабря 2017 г.
ФБР задержало мужчину, планировавшего "рождественский теракт" в Сан-Франциско
// NEWSru.co.il // В мире // 12 марта 2017 г.
МВД Италии изгнало из страны сообщника "рождественского убийцы" Аниса Амри
// NEWSru.co.il // В мире // 28 декабря 2016 г.
Арестован тунисец, подозреваемый в причастности к "рождественскому" теракту в Берлине





  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 декабря 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018