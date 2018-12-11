Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге

На рождественской ярмарке в центре города Страсбург неизвестный открыл огонь по прохожим.

Сайт L'Alsace пишет, что первые сообщения о стрельбе на улице Гранд-Аркад поступили в спасательные службы Страсбурга около 20:00 по местному времени.

По словам свидетелей, стрелок побежал в сторону улицы Гранд-Рю, откуда вновь была слышна стрельба.

Телеканал i24 со ссылкой на городские власти передал, что в центре Страсбурга убит один человек и еще девять ранены. О состоянии раненых нет информации. При этом англоязычные СМИ пишут, что среди пострадавших есть иностранные граждане.

Сайт FranceSoir отмечает, что число жертв может измениться, так как, по словам людей, находившихся на ярмарке, во время стрельбы вокруг них падали люди.

Центр города оцеплен полицией.

Представители префектуры Гранд-Эст заявили, что речь идет о "происшествии, которое пока не закончилось". Мэрия Страсбурга призвала жителей не выходить на улицу.

Полиция Франции воздерживается от заявлений о том, что в центре города произошел теракт. В сообщении правоохранительных органов говорится, что "проверяются все версии".

Вместе с тем, французские СМИ сообщили, что в ночь на вторник, 11 декабря, в городе Эрлисайм, расположенном недалеко от Страсбурга, было осквернено еврейское кладбище. Вандалы разбили 37 надгробных плит, также был осквернен памятник жертвам Холокоста.





