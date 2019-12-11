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NEWSru.co.il :: В мире11 декабря 2019 г., 04:55

Стрельба на кладбище и в кошерном супермаркете в Нью-Джерси: шестеро убитых, включая полицейского

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Стрельба на кладбище и в кошерном супермаркете в Нью-Джерси: шестеро убитых, включая полицейского

Во вторник, 10 декабря, в Нью-Джерси (США) в результате стрельбы были убиты не менее шести человек, в их числе офицер полиции и двое подозреваемых, сообщают местные власти.

По словам начальника полиции города Нью-Джерси Майкла Келли, стрельба началась на одном из местных кладбищ, где был убит офицер, пытавшийся задержать подозреваемых, и затем перестрелка в течение нескольких часов происходила в кошерном супермаркете на улице Мартина Лютера Кинга, где были убиты еще пять человек, в том числе двое подозреваемых.

Есть сведения о троих раненых: двух полицейских и одном гражданском лице.

Власти штата Нью-Джерси не называют происшедшее терактом. Проводится расследование. Мотивы преступников пока не установлены.

В районе, где происходила стрельба, помимо кладбища и кошерного супермаркета, находятся католическая школа, несколько магазинов и парикмахерская.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter слова поддержки пострадавшим и назвал инцидент "ужасающим".

Согласно сообщениям в американских СМИ, инцидент начался на городском кладбище Джерси-Сити, где несколько преступников собрались для осуществления сделки, по всей видимости, по продаже наркотиков. Сотрудники городской полиции попытались задержать подозреваемых, между ними завязалась перестрелка. Преступники попытались скрыться от преследования и приехали в центр города, где забаррикадировались в магазине, торгующем кошерными алкогольными напитками.

Израильские СМИ сообщили, что в результате перестрелки в центре района, в котором находятся многие еврейские объекты, в том числе кошерный магазин и синагога, были ранены трое сатмарских хасидов.

Новостная служба корпорации "Кан" со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Израиля сообщила, что один из трех покупателей кошерного супермаркета упал, когда выбегал из магазина. Он повредил руку и был доставлен в больницу.

Добровольцы организации "Ихуд Ацала" сообщили израильским СМИ еще до того, как им разрешили войти в помещение магазина, что они получили информацию о трех погибших членах еврейской общины.

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