Борьба против BDS: Трамп подпишет указ, определяющий еврейство как национальность

Президент США Дональд Трамп намерен подписать в среду, 11 декабря, президентский указ, определяющий еврейство как национальность, а не только как вероисповедание.

Как сообщает The New York Times, указ призван помочь продвижению федерального закона, лишающего государственного финансирования колледжи и университеты, "не выполняющие свои обязанности по созданию дружественной обстановки для студентов из национальных меньшинств".

В данном случае многие представители Демократической партии поддерживают указ и продвижение закона, фактически направленного на борьбу с антисемитизмом и антиизраильским движением BDS в студенческих кампусах.

С другой стороны звучат обвинения в ограничении свободы слова и легитимной критики политики государства Израиль.





