Борьба против BDS: Трамп подпишет указ, определяющий еврейство как национальность
Президент США Дональд Трамп намерен подписать в среду, 11 декабря, президентский указ, определяющий еврейство как национальность, а не только как вероисповедание.
Как сообщает The New York Times, указ призван помочь продвижению федерального закона, лишающего государственного финансирования колледжи и университеты, "не выполняющие свои обязанности по созданию дружественной обстановки для студентов из национальных меньшинств".
В данном случае многие представители Демократической партии поддерживают указ и продвижение закона, фактически направленного на борьбу с антисемитизмом и антиизраильским движением BDS в студенческих кампусах.
С другой стороны звучат обвинения в ограничении свободы слова и легитимной критики политики государства Израиль.
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