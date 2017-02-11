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NBC: Россия взвешивает возможность "подарить" Сноудена Трампу

время публикации: 09:18 | последнее обновление: 09:18 блог версия для печати фото
NBC: Россия взвешивает возможность "подарить" Сноудена Трампу

Российские власти рассматривают возможность выдать США Эдварда Сноудена, три года назад получившего убежище в России. Сноуден рассекретил информацию о программах слежения Агентства национальной безопасности США.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в спецслужбах США, которые опираются на доклады разведки по России. Из собранных сведений следует, что российские власти после инаугурации Трампа начали обсуждать возможность экстрадиции Сноудена.

Бен Уизнер, адвокат Эдварда Сноудена, сказал, что не располагает информацией по этому вопросу.

Сам Эдвард Сноуден прокомментировал репортаж NBC, написав в своем Twitter, что эта информация служит окончательным опровержением слухов о его сотрудничестве с российскими спецслужбами, так как ни одна разведка не выдает своих агентов.

Белый дом не комментировал это сообщение, но министерство юстиции США заявило, что депортацию Сноудена можно будет только приветствовать.

Следует отметить, что во время избирательной кампании Дональд Трамп назвал Сноудена предателем и подчеркнул, что, если его выберут президентом, то Путин выдаст бывшего подрядчика АНБ.

Напомним, что в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, после чего бежал в Гонконг, а оттуда в Москву, где ему предоставили временное убежище.

В США против Сноудена возбуждено уголовное расследование по обвинению в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

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