CNN: часть российского компромата на Трампа подтверждена спецслужбами

Вечером в пятницу, 10 февраля, американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах и разведке сообщил, что спецслужбы США частично подтвердили содержание скандального доклада о Дональде Трампе.

- Трамп в интервью "Исраэль а-Йом": "Я обдумываю перенос посольства в Иерусалим"

Судя по сообщению CNN, речь идет о подтверждении некоторых фактов "российского досье" Трампа на основе перехваченных американскими спецслужбами разговоров неких "российских граждан". В частности, утверждается, что появились доказательства того, что эти россияне были вовлечены в сбор информации, компрометирующей Хиллари Клинтон и помогающей Дональду Трампу. В то же время отмечается, что спецслужбы США не смогли пока установить, есть ли у российских властей какой-либо компромат на Трампа.

Белый дом снова категорически опроверг эти утверждения. "Фейковые новости телеканала CNN по-прежнему вызывают у нас отвращение", – заявил по этому поводу пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

Напомним, что месяц назад сайт BuzzFeed и телеканал CNN распространили информацию о том, что среди секретных документов, представленных спецслужбами США Дональду Трампу, якобы есть данные о том, что у российских спецслужб есть компрометирующие материалы на него. Речь шла о докладе на двух страницах, в котором утверждалось, что у ФСБ РФ есть видеозаписи, на которых Трамп развлекается в московском отеле с проститутками. Сразу после появления этой информации в американских СМИ Трамп написал в своем Twitter: "Фальшивка – политическая охота на ведьм".

В новом сообщении CNN о "сексуальном компромате" на Трампа ничего не говорится.





