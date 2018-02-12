Катастрофа в Подмосковье: разбился самолет компании "Саратовские авиалинии"

Самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово, потерпел крушение сразу после вылета. Об этом сообщают в воскресенье, 11 февраля, российские СМИ и, в частности, сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на официальное подтверждение министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

- Опубликован список жертв крушения самолета Ан-148: израильтян среди них нет

Речь идет о самолете Ан-148, принадлежащем авиакомпании "Саратовские авиалинии", который следовал рейсом Москва–Орск и пропал с радаров через две минуты после вылета.

Лайнер, по предварительным данным, при взлете столкнулся с вертолетом "Почты России", обломки которого найдены на месте происшествия, о чем сообщает новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

На борту воздушного судна находились более 70 человек - 65 пассажиров, в числе которых один ребенок, и шесть членов экипажа - из которых, согласно предварительным данным, никто не выжил.

Министерство иностранных дел Израиля проверяет версию, согласно которой на борту самолета "Саратовских авиалиний", который разбился в окрестностях Москвы, были израильтяне, пишет новостной сайт Ynet.

Самолет упал в Раменском районе Московской области, между деревнями Аргунцево и Степаново, уточняет новостное агентство.

АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190. Разбившийся самолет находился в эксплуатации восемь лет, пишет это же издание.

В минтрансе России сообщили, что рассматривают все версии крушения самолета – от человеческого фактора до погодных условий, сообщает сайт телеканала "Дождь". "Московский комсомолец" пишет со ссылкой на собственный источник, что потерпевший крушение Ан-148 эксплуатировался с нарушениями правил: замена масла в редукторах и промывка фильтра воздушного стартера осуществлялись реже, чем положено.

Министр транспорта РФ Максим Соколов выехал на место поисков самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на советника министра Жанну Терехову.

"Министр уже выехал на место предполагаемых поисков, провел экстренные переговоры с главой МЧС Владимиром Пучковым, с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, с руководителем Росавиации Александром Нерадько, они выдвигаются на место", – приводит издание слова Тереховой.

Глава подмосковного управления Росгвардии Василий Глотов также прибыл к месту происшествия, сообщает РИА Новости.

Следственных комитет России возбудил в связи с этой трагедией уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, уточняет издание "Аргументы.Ру".

На борту потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148 могли находиться иностранцы, сообщает агентство новостей "Интерфакс" со сылкой на МЧС России. "Национальным центром управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России организована работа с МИД РФ и диппредставительствами иностранных государств по вопросам идентификации иностранных граждан, нахождение которых было возможно на борту самолета", – приводит издание слова замначальника НЦУКС Игорь Кутровский.

Ранее российские власти проинформировали посольство Швейцарии в Москве о том, что на борту пассажирского самолета "Саратовских авиалиний" находился гражданин конфедерации, о чем пишет 11 февраля информационное агентство ТАСС.

Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье, а также выразил соболезнования в связи с гибелью людей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.





