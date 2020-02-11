Махмуд Аббас выступил на СБ ООН против "сделки века"

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН, посвященного "сделке века", что этот проект не может быть основой для переговоров.

"Мы не готовы рассматривать ни ее целиком, ни отдельные фрагменты плана, предложенного Белым домом, как основу для переговоров. Он не принесет ни мира, ни стабильности, и поэтому мы возражаем против него, отвергаем и будем бороться с попытками реализовать его на практике".

Аббас представил документ, содержащий, по его словам, доказательства не менее 300 нарушений международного законодательства в "сделке века". Он также представил карту Палестинского государства, которое должно быть создано в рамках реализации "сделки века". "Это не государство, а швейцарский сыр", - заявил глава Палестинской автономии.

Махмуд Аббас предложил сформировать международную комиссию, которая будет работать над планом на основе международных решений. "Постарайтесь на разрушить надежды палестинского народа. Я нахожусь здесь, чтобы спасти эту надежду", - сказал Аббас.

Заседание открыл генсек ООН Антонио Гутерриш, вслед за ним выступал спецпредставитель генсека ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов, посол Израиля в ООН Дани Данон и посол США в ООН Келли Крафт.

Генсек ООН в своем выступлении заявил, что встревожен растущим уровнем напряженности на Ближнем Востоке. "Я вновь заявляю, что мы окажем сторонам поддержку в реализации принципа двух государств. Мы остались верны своим намерениям добиться мирного урегулирования на основе принципа двух государств и границ 1967 года".

Отметим, что днем ранее Палестинская автономия отозвала из СБ ООН проект резолюции против "сделки века". Причиной этого шага стало то, что Рамалле не удалось заручиться достаточной международной поддержкой.

Проект документа разрабатывался при активном участии Туниса. Черновик резолюции был распространен среди членов СБ ООН еще 5 февраля. Тогда палестинский постпред при организации Рияд Мансур призывал страны ООН выступить соавторами проекта. При этом он отмечал, что резолюция, скорее всего, будет заблокирована посредством вето. Но, тем не менее, это голосование позволило бы показать, что "все международное сообщество выражает единую позицию в отношении плана Белого дома".

AFP сообщало, что решение отозвать проект резолюции был принят палестинцами после того, как США представили ряд существенных поправок в текст документа. В том числе, они намереваются вычеркнуть из нее все, что касается резолюции ООН от 1967 года, а также все упоминания о Восточном Иерусалиме.

При этом израильский телеканал "Решет-13" со ссылкой на источники в Иерусалиме передал, что предложения, которые намеревается внести США в резолюцию полностью изменят ее смысл. Она превращается из осуждающей "сделку века" в полностью ее поддерживающую.

Вместе с тем, об отзыве резолюции палестинцами из СБ ООН, стало известно после того, как правительство Туниса отозвало в отставку своего представителя в ООН Монсефа Баати, активно помогавшего палестинцам в написании текста. МИД Туниса обвинил Баати в том, что он недостаточно советовался по ключевым вопросам. "Причина отставки – исключительно профессиональная. Он не справлялся со своими обязанностями и не взаимодействовал с министерством касательно важных тем, обсуждавшихся в ООН", - сообщило министерство иностранных дел Туниса. Дипломатические источники говорят о том, что именно "сделка века" и стала причиной увольнения Баати.