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NEWSru.co.il :: В мире11 февраля 2020 г., 22:09

Махмуд Аббас и Эхуд Ольмерт провели совместную пресс-конференцию

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"Мы готовы возобновить переговоры с той точки, на которой остановились с Ольмертом", - заявил Махмуд Аббас

В Нью-Йорке бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмер и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас провели совместную пресс-конференцию.

Пресс-конференция состоялась спустя несколько часов после выступления Махмуда Аббаса на Совете Безопасности ООН, где он критиковал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенный Белым домом. В частности, Аббас на СБ ООН заявил, что "сделка века" не может стать основой для переговоров. При этом он говорил о том, что мирное соглашение может быть только результатом двусторонних переговоров между Израилем и палестинцам.

На пресс-конференции Махмуд Аббас вновь говорил о "сделке века" и о том, что американский план содержит множество нарушений международных соглашений.

Абу Мазен отметил, что сидящий ряд с ним Эхуд Ольмерт, является его другом, они знакомы уже давно. В бытность Ольмерта премьер-министром палестинцы и израильтяне были близки к тому, чтобы заключить постоянное мирное соглашение. "Мы готовы возобновить переговоры с той точки, на которой остановились с Ольмертом", - заявил Махмуд Аббас.

"Мы готовы к созданию Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, когда Западный Иерусалим является столицей еврейского государства. Мы призываем Израиль отказаться от фанатизма, который не приведет ни к чему хорошему. Мир не может быть результатом принуждения одной из сторон. Мы сможем существовать на этой земле только в том случае, если нам удастся договориться. Мы не верим в успех насилия и боремся с террором. Мы верим в сотрудничество в области безопасности со многими странами, и подписали множество подобных договоров о сотрудничестве. Мы верим в успех народной борьбы без применения насилия", - заявил Махмуд Аббас.

Эхуд Ольмерт отметил, что план Белого дома основан на принципе двух государств. Он подчеркнул: если этот принцип готовы принять обе стороны конфликта, то возможность продолжить переговоры все еще существует. Ольмерт заявил, что партнером Израиля на этих переговорах должен быть Махмуд Аббас, а имя того, кто будет вести переговоры от имени Израиля, станет известно после парламентских выборов.

Эхуд Ольмер также отметил, что он приехал в США вовсе не для того, чтобы критиковать Дональда Трампа или его план. Также не для того, чтобы критиковать нынешнего главу правительства Израиля, а для того, чтобы дать шанс мирным переговорам.

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