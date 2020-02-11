11 февраля в США состоится встреча Ольмерта и Аббаса

Во вторник, 11 февраля, бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт побеседует в Вашингтоне с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом (Абу Мазен). Как сообщил комментатор телеканала "Кешет" Эхуд Яари, встреча будет посвящена обсуждению "сделки века". Публичных заявлений перед встречей или после нее не ожидается.

"Я хочу напомнить, что Абу Мазен – это единственный палестинский лидер, который противостоит террору и борется с ним. Именно с Абу Мазеном надо вести переговоры", – заявил Ольмерт.

Он добавил: "Я приехал в Америку не для того, чтобы бороться с американским президентом или его планом. Речь идет о президенте, который очень дружественно настроен по отношению к Израилю, и я это очень ценю. Я не считаю, что должен, находясь в Америке, бороться против израильского правительства".

Как сообщает "Кешет", Ольмерт находится в США "совершенно по другим делам", однако неизвестно, по каким именно. "Коль скоро я нахожусь в США и Абу Мазен находится в США, я решил, что это идеальная возможность напомнить израильскому обществу, что если есть возможность возобновить переговоры о мирном урегулировании, делать это надо только с Абу Мазеном", – сказал Ольмерт.

Депутат Кнессета Яир Лапид ("Кахоль Лаван") в эфире радиостанции "Кан РЭКА" осудил факт встречи. "Это абсолютно излишняя и ненужная встреча. Бывший премьер-министр не должен встречаться с палестинским лидером, да еще в США. Излишне".

Ранее сообщалось, что Ольмерт и Абу Мазен намерены провести совместную пресс-конференцию, в ходе которой заявят о своих возражениях против "сделки века". Предполагалось, что пресс-конференция состоится в тот момент, когда Совет Безопасности ООН будет обсуждать проект сделки. Но 10 февраля агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что палестинская делегация отозвала проект резолюции против "сделки века" из Совета Безопасности ООН. Причиной этого шага стало то, что Рамалле не удалось заручиться достаточной международной поддержкой.

Напомним, что с декабря 2006 по сентябрь 2008 года Эхуд Ольмерт вел прямые переговоры с Махмудом Аббасом по поводу соглашения об окончательном урегулировании. Эти переговоры продолжались и после того, как Ольмерт объявил о решении покинуть политику в связи с рекомендациями полиции предъявить ему обвинения по уголовным делам. В сентябре 2008 года Ольмерт предложил Махмуду Аббасу проект урегулирования, считающийся наиболее радикальным из всего, что когда-либо было предложено премьер-министром Израиля главе Палестинской автономии. Ольмерт дал согласие на возвращение Израиля к границам 1967 года при аннексии крупных поселенческих анклавов и "компенсации" Палестинскому государству в виде земель внутри так называемой "зеленой черты". Израиль, по плану Ольмерта, отказывался от суверенитета над Старым городом Иерусалима, включая Стену Плача и Храмовую гору, и контроль над святыми местами передавался международной комиссии. Израиль соглашался признать право палестинских беженцев на возвращение и разрешить въезд в Израиль 100-150 тысячам арабов за период в 15 лет. Аббас тогда отказался подписать соглашение и не возобновил переговоры. В 2015 году в интервью Десятому телеканалу ИТВ Эхуд Ольмерт рассказал, что в случае подписания соглашения, он планировал создание новой политической партии и возвращение в политику.

В интервью NEWSru.co.il в 2018 году Эхуд Ольмерт так объяснил мотивы своих действий: "Я не был "голубем" и не стал им. Тут дело не в "голубе", а в разуме и ответственности. В понимании того, что твое решение приведет к драматическим изменениям на Ближнем Востоке, к изменению положения Израиля, откроет возможность реализовать потенциал еврейского государства".





