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В мире

Кремль опроверг информацию о компромате на Трампа

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:21 блог версия для печати фото
Кремль опроверг информацию о компромате на Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы имеющихся у российских спецслужб компрометирующих материалах на избранного президента США не соответствует действительности, сообщает "Интерфакс".

"У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее западные СМИ сообщали, что среди секретных документов, на прошлой неделе представленных спецслужбами США Дональду Трампу, есть данные о том, что у российских спецслужб есть компрометирующие материалы на будущего американского президента. Речь шла якобы о докладе на двух страницах, в котором утверждается, что у ФСБ есть видеозаписи, на которых Трамп развлекается в московском отеле с проститутками. Сразу после появления этой информации в американских СМИ Трамп написал в своем Twitter: "Фальшивка – политическая охота на ведьм".

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// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2017 г.
СМИ: у Кремля есть компромат на Трампа







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