ФБР расследует дело о якобы подложенных в здания 16 еврейских центров бомбах

Федеральное бюро расследований США (ФБР) взяло под контроль дело о шквале телефонных звонков с сообщением о заложенной бомбе, которое обрушилось в минувший понедельник на 16 еврейских центров, школ и детских садов, расположенных в девяти штатах.

Об этом пишет в среду, 11 января, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на официальные источники в американских службах безопасности.

Орен Сигал, директора Центра по борьбе с экстремизмом при Антидиффамационной лиге, полагает, что все звонки поступали с одного и того же номера, но были записаны в разных странах с использованием технологий, меняющих тембр голоса. ФБР пока не обнародует имени подозреваемого и его мотивов и не сообщает о ходе следствия, предупредив лишь, что население должно проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительной активности, угрожающей обществу.

Напомним, что В связи с этими звонками, оказавшимися фальшивкой, сотни людей были эвакуированы, в том числе несколько детских садов и учреждений для пожилых людей. Отмечается, что эвакуация была проведена не в связи с реальной опасностью, а в рамках разработанного на этот случай протокола.

Накануне полиция графства Майами-Дейд, штат Флорида, сообщила об эвакуации учеников и персонала частной еврейской школы Alper JCC из-за "хлопка, похожего на взрыв". Причины происшествия остаются пока не ясными. Ранее были эвакуированы посетители еврейского центра из-за сообщения о взрывном устройстве.