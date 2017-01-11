11 января 2017 г.
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В мире

В Бельгии уволили колумниста, поддержавшего теракт в Иерусалиме

время публикации: 13:14 | последнее обновление: 13:14 блог версия для печати
Инопресса

Бельгийское издание De Standaard объявило об увольнении своего колумниста, поддержавшего теракт в Иерусалиме, в результате которого были убиты четверо военнослужащих ЦАХАЛа.

Речь идет о бельгийце ливанского происхождения, в прошлом боевике "Хизбаллы" Дайабе Абу Джахджахе, который написал в социальных сетях "Любыми средствами" под хэштегом #freepalestine ("свободу Палестине"). Колумнист также написал, что эта атака является "не терроризмом, а сопротивлением".

Абу Джахджах сотрудничал с De Standaard три года, выпуская в газете еженедельную колонку.

"У дебатов есть границы, и мы проводим границу на поддержке любого рода насилия", - пишет De Standaard.

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