В Бельгии уволили колумниста, поддержавшего теракт в Иерусалиме

Бельгийское издание De Standaard объявило об увольнении своего колумниста, поддержавшего теракт в Иерусалиме, в результате которого были убиты четверо военнослужащих ЦАХАЛа.

Речь идет о бельгийце ливанского происхождения, в прошлом боевике "Хизбаллы" Дайабе Абу Джахджахе, который написал в социальных сетях "Любыми средствами" под хэштегом #freepalestine ("свободу Палестине"). Колумнист также написал, что эта атака является "не терроризмом, а сопротивлением".

Абу Джахджах сотрудничал с De Standaard три года, выпуская в газете еженедельную колонку.

"У дебатов есть границы, и мы проводим границу на поддержке любого рода насилия", - пишет De Standaard.