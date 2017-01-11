Главой МИД Канады стала этническая украинка, которой запрещен въезд в РФ

Новым министром иностранных дел Канады стала 48-летняя бывшая журналистка Христя Фриланд, потомок украинских иммигрантов, которая занимает по отношению к руководству России чрезвычайно жесткую позицию. В 2014 году она была внесена в санкционные списки, составленные властями РФ.

Об этом пишут в среду, 11 января, российские СМИ и, в частности, газета "Коммерсант".

Издание отмечает, что с начала конфронтации между Москвой и Западом еще не было случая, чтобы главой МИД какой-либо страны становился человек, которому запрещен въезд на территорию России, и в случае, если новый министр захочет посетить эту страну, могут возникнуть дипломатические сложности.

В правительстве Канады Христя Фриланд до последнего времени занимала пост министра международной торговли, а ее новое назначение стало результатом кадровой рокировки, предпринятой премьером Жюстеном Трюдо, который поменял руководителей шести министерств.

После того как разразился кризис вокруг Украины, госпожа Фриланд заняла резко критическую позицию в отношении РФ, в результате чего в марте 2014 года была включена в санкционный список, составленный российскими властями в ответ на аналогичные меры Оттавы.

Христя Фриланд, как уже отмечалось, происходит из семьи украинских иммигрантов. Ее мать, Галина Хомяк, родилась в 1946 году в лагере для перемещенных лиц на территории Германии, после чего родители перевезли ее в Канаду. Госпожа Фриланд всячески подчеркивает свои украинские корни – со своими тремя детьми она говорит по-украински и до последнего времени регулярно посещала Киев, в том числе в разгар противостояния на Майдане зимой 2013–2014 годов.

В 90-е годы Христя Фриланд работала в Москве шефом бюро британской Financial Times, и в 2000 году опубликовала книгу о ситуации в России под названием "Распродажа века". Она бегло говорит по-русски, периодически вставляя в свою речь украинские слова.

После присоединения к РФ Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе Христя Фриланд заняла крайне проукраинскую позицию и была в числе сторонников введения против Москвы максимально жестких западных санкций.