Слушания по делу Тиллерсона в Сенате: "Россия представляет угрозу США"

Россия представляет сегодня угрозу для США и должна нести ответственность за свои действия - беспокойство NATO вполне оправдано, заявил в ходе слушаний по вопросу утверждения в комиссии по иностранным делам Сената экс-глава корпорации Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, которого Трамп прочит на пост госсекретаря США.

Об этом пишет в среду, 11 января, новостное агентство Bloomberg.

Тиллерсон, впрочем, возлагает часть ответственности за российскую агрессию на слабое руководство Белого дома, которое посылало "неправильные сигналы", в результате чего "красная черта превратилась в зеленый свет".

Ранее сенатор-демократ Бен Гардин из Мэриленда обвинил компанию Exxon, которой руководил свое время Тиллерсон, в том, что та якобы помогла президенту Путину в сколачивании сомнительного капитала. Сенатора также беспокоит тот факт, что Тиллерсон не упомянул о "несомненной и подтвержденной спецслужбами кибератаке России, вмешавшейся в ход президентских выборов в США.

В ходе слушаний Тиллерсон также утверждал, что действия России наносят ущерб национальным интересам Америки и призвал "открытому и честному диалогу", подчеркнув, что Вашингтон сегодня "знает, как наметить собственный курс".

Претендент на пост главы внешнеполитического ведомства США коснулся и проблемы радикального ислама, заявив, что борьба с ИГ должна стать главным приоритетом ближневосточной политики Белого дома. Он не обошел вниманием Иран и Северную Корею, подчеркнув, что тем удалось уйти от ответственности за нарушение соглашения о ядерных разработках, и напомнил Китаю о его отказе обуздать ядерную программу КНДР, а также хищение интеллектуальной собственности США.

Напомним, что Рекс Тиллерсон окончил Университет Техаса в Остине. Около четырех десятилетий он проработал в Exxon Mobil, где начинал с должности простого инженера, в конце 1990-х руководил проектами компании в России. Тиллерсон возглавляет ExxonMobil с 2006 года. В 2011 году он подписал соглашение с "Роснефтью" о бурении в Арктике. В 2014 году ExxonMobil была вынуждена приостановить свое участие в проекте из-за санкций в отношении России, которые ввела администрация Барака Обамы. Тиллерсон публично выражал сомнения в эффективности санкций