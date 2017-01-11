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В мире

Исаакиевский собор передадут в пользование РПЦ

время публикации: 09:57 | последнее обновление: 10:14 блог версия для печати фото
Исаакиевский собор

Власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви. При этом собор сохранит свои музейные функции, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

"По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию ", - цитирует ТАСС Полтавченко.

Губернатор также подчеркнул, что доступ в здание собора будет обеспечен представителям всех конфессий.

Поскольку собор передается в пользование РПЦ, дальнейшее содержание собора, реставрация которого, по данным ТАСС, ежегодно обходится властям города в 650 миллионов рублей, будет осуществляться за счет церкви.



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