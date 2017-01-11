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В мире

МИД Великобритании отклонил требования наказать израильское посольство

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:00 блог версия для печати фото
Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отклонил требование группы британских парламентариев применить дисциплинарные санкции к посольству Израиля в Лондоне, сообщает The Guardian.

Требования были озвучены после выхода в эфир части журналистского расследования телекомпании "Аль-Джазира", в котором сотрудник израильского посольства Шай Маскот рассказывал о планах "свалить" некоторых британских политиков, включая заместителя министра иностранных дел Алана Дункана.

Самого Джонсона Маскот называл "идиотом, у которого нет никаких обязанностей".

Джонсон заявил, что инцидент исчерпан, поскольку посольство Израиля принесло извинения, а Маскот в нем уже не работает.

Глава британского МИДа также признал активное участие Великобритании в продвижении антиизраильской резолюции Совбеза ООН, объяснив его тем, что "рост израильских поселений на 20% с 2009 года представляет серьезную угрозу мирному процессу".

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// NEWSru.co.il // В мире // 8 января 2017 г.
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