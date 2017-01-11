11 января 2017 г.
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В мире

Убийство в Петербурге: молодого мужчину толкнули под поезд метро

время публикации: 02:32 | последнее обновление: 02:41 блог версия для печати фото
Убийство в Петербурге: молодого мужчину толкнули под поезд метро

На станции метро "Площадь Александра Невского" в Петербурге молодой мужчина погиб под колесами поезда.

Согласно сообщению главного следственного управления СК РФ по региону, мужчину столкнул с платформы на рельсы его знакомый, передает РИА Новости.

"Из материалов уголовного дела следует, что утром 10 января на платформе станции метро "Площадь Александра Невского" между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний толкнул потерпевшего на рельсы перед приближающимся поездом. Потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении СК.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Личность подозреваемого в совершении преступления установлена. В настоящее время принимаются меры к его задержанию, добавили в СК.

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Среда, 11 января 2017 г.
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