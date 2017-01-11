11 января 2017 г.
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Обаме могут отказать в приеме в престижный гольф-клуб: он обидел Израиль

время публикации: 20:50 | последнее обновление: 21:02 блог версия для печати

Члены элитного гольф-клуба Woodmont Country Club в Роквилле, штате Мэриленд, большинство из которых евреи, намерены отказать в приеме уходящему президенту США Бараку Обаме. Данное решение вызвано отказом Обамы наложить вето на антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН.

Об этом пишет в среду, 11 января, газета Тhe New York Post.

Следует отметить, что, по иронии судьбы, Woodmont Country Club, ныне один из самых престижных в США, был основан в 1913 году евреями округа Колумбия, которых в то время не пускали в другие клубы Америки.

Барак Обама, который остается жить в Вашингтоне после ухода с поста президента, собирался стать членом этого клуба, расположенного в нескольких милях от его дома. Мнения гольфистов разделились, однако большинство считает, что президенту, поставившему Израиль под угрозу, не место в их сообществе, пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Плата за инициацию в этом престижной клубе составляет $80.000 и $9.673 – ежегодные взносы. Ранее члены Woodmont Country Club намеревались предоставить Обаме бесплатный вход в этот закрытый клуб, вопреки правилам, однако сегодня это предложение вызывает разногласия.

"На фоне голосования в ООН, речи Керри и тому подобного у нас в клубе идут бурные споры – значительная часть членов не хотят видеть его в этом заведении", – цитирует издание слова анонимного гольфиста.

В статье отмечается, что этот клуб посещают несколько влиятельных членов Демократической партии, однако евреев-республиканцев там значительно больше, чем в среднем по еврейской общине США.

"Вы можете себе представить, как я буду возмущен? Заплатить 80.000 долларов за возможность видеть парня, который навредил Израилю больше, чем любой другой американский президент! Это нанесет ущерб репутации клуба", – заявил в интервью журналистам официальный представитель Еврейской организации Вашингтона.

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