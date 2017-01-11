Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью. ВИДЕО

Вечером во вторник, 10 января, 44-й президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама выступил с прощальной речью. Местом произнесения речи был выбран город Чикаго, в котором Обама жил с середины 80-х до избрания на пост президента США.

Барак Обама покидает свой пост 20 января. Как отмечает сайт "Голос Америки", Обама уходит из Белого дома будучи относительно популярным президентом, чью деятельность поддерживают 57% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований публичной политики Associated Press-NORC, опубликованные накануне его выступления.

Готовясь к выступлению, Обама написал в своем официальном блоге: "В 1796 году, когда Джордж Вашингтон создал прецедент мирной демократической передачи власти, он также создал установил традицию прощального обращения к американскому народу. И за минувшие с тех пор более 220 лет многие американские президенты следовали его примеру. Во вторник 10 января я вернусь домой в Чикаго, чтобы произнести мои прощальные слова благодарности вам, даже если вы не будете там присутствовать лично. Я только начал писать речь. Но я думаю о ней как о возможности поблагодарить вас, порадоваться тому, как вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, и поделиться мыслями о том, к чему нам стремиться дальше. С 2009 года мы столкнулись со многими проблемами и, преодолев их, стали сильнее. Это потому, что нас никогда не оставляла вера, которая вела нас с основания страны – наше убеждение, что вместе мы можем изменить эту страну к лучшему. Я надеюсь, вы присоединитесь ко мне еще один, последний раз. Потому что для меня все это всегда было – о вас. Президент Барак Обама" (перевод сайта "Свобода").

Тысячи людей собрались в конгресс-центре McCormick Place, чтобы услышать заключительную речь Обамы в качестве президента.

Свою прощальную речь президент начал словами: "Сограждане, американцы. Мишель и я были так тронуты всеми добрыми пожеланиями в наш адрес в последние несколько недель. Но сегодня вечером моя очередь высказать благодарность. Вне зависимости от того, соглашались ли мы полностью или не соглашались вовсе – мои беседы с вами, с американским народом – в гостиных и школах, на фермах и на фабриках, в закусочных и на отдаленных сторожевых постах – это то, что заставляло меня быть честным, давало мне вдохновение и энергию продолжать. Каждый день я учился у вас. Вы сделали меня лучше как президента, и лучше как человека".

"Впервые я появился в Чикаго в 20 с небольшим, когда я еще пытался понять, кто я такой, все еще искал цель в жизни. Неподалеку отсюда находится район, где я начал работать с церковными группами – в тени закрывшихся сталелитейных заводов. На этих улицах я был свидетелем силы веры, и спокойного достоинства рабочего люда перед лицом проблем и потерь. Там я узнал, что перемены происходят только когда обычные люди оказываются вовлечены и задействованы, и сообща начинают их требовать. После восьми лет в качестве вашего президента, я все еще в это верю. И это не просто моя вера – это сердце нашей американской идеи – нашего смелого эксперимента с самоуправлением. Это убежденность в том, что все мы были созданы равными и наделены нашим Создателем неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью", – сказал Барак Обама.

В качестве достижений своего президентства Барак Обама еще раз отметил восстановление экономики после кризиса и рекордное снижение безработицы за последние годы, реформу медицинского страхования, благодаря чему 20 миллионов американцев смогли получить медицинскую страховку.

Говоря о внешнеполитических успехах, действующий президент отнес к ним достижение ядерной сделки с Ираном, восстановление отношений с Кубой и уничтожение ряда лидеров международных террористических организаций, передает "Голос Америки".

Обама обратил внимание, что демократические ценности в мире сейчас пытаются оспаривать религиозные фанатики-исламисты и светские диктаторы, "самодержцы", которые воспринимают "свободные рынки, открытые демократические государства и гражданское общество само по себе, как угрозу своей власти". Для них, отметил Обама, презрение к верховенству права, нетерпимость к инакомыслию и свободной мысли, убеждение, что пистолет или бомба, или пропагандистская машина являются окончательным арбитром в том, что правильно, а что нет.

Президент США отметил, что американцы гордятся главным понятием демократии – "понятием гражданина". "Да, наш прогресс был неровным. Демократический процесс всегда был сложным, спорным, а иногда и кровавым, – признал Обама. – На каждые два шага вперед, зачастую кажется, что мы делаем шаг назад. Но в долгосрочной перспективе Америку определяет движение вперед…"

Обама напомнил: "Через 10 дней, мир станет свидетелем символа нашей демократии… мирной передачи власти от одного свободно избранного президента другому".

"Я пообещал избранному президенту Трампу, что моя администрация обеспечит наиболее ровную передачу власти – то же сделал для меня президент Буш", – сказал нынешний глава Белого дома.

Обама также выразил уверенность, что американская демократия и дальше будет работать. "В конечном итоге, мы все еще являемся самой богатой, сильной и уважаемой страной на земле, – сказал Обама. – Наша молодость и энергия, наше разнообразие и открытость, наша бесконечная способность идти на риск и изобретать заново означают, что будущее за нами".

Сайт "Голос Америки" опубликовал также видеозапись прощальной речи Барака Обамы с переводом на русский язык.





