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В мире

Обама заявил, что поселения делают невозможным осуществления принципа "два государства для двух народов"

время публикации: 14:06 | последнее обновление: 14:06 блог версия для печати фото
Барак Обама

Президент США Барак Обама за 10 дней до того, как покинуть Белый дом, в интервью ведущей передачи "Факт" 2-го канала ИТВ Илане Даян заявил, что действия Биньмина Нетаниягу, в частности активное строительство поселений в Иудее и Самарии, говорят о том, что глава израильского правительства не стремится к решению палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов".

Уходящий американский президент также подчеркнул, что "безусловная поддержка" поселенческому движению со стороны США, которую обещает оказать Израилю Дональд Трамп, приведет к усугублению палестино-израильского конфликта.

Обама, который покидает офис 20 января, заявил, что он сам и госсекретарь США Джон Керри за последние несколько лет неоднократно обращались лично к главе израильского правительства Биньямина Нетаниягу с просьбой прекратить строительство поселений, однако их призывы регулярно игнорировались.

Что касается решение не накладывать вето на осуждающую поселения резолюцию СБ ООН, то, по словам Обамы, "это был лучший ход для достижения мира".



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