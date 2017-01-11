11 января 2017 г.
последняя новость: 14:59
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:59 Главой МИД Канады стала этническая украинка, которой запрещен въезд в РФ
14:34 "Дождь": Светлана Алексиевич решила покинуть Русский ПЕН-Центр
14:06 Обама заявил, что поселения делают невозможным осуществления принципа "два государства для двух народов"
13:41 В Тбилиси по подозрению в приобретении и хранении наркотиков задержан израильтянин
13:14 В Бельгии уволили колумниста, поддержавшего теракт в Иерусалиме
12:27 Из Венгрии хотят изгнать фонд Сороса
11:43 В Саратове в результате взрыва газа в жилом доме пострадали 9 человек
11:21 Кремль опроверг информацию о компромате на Трампа
10:12 Умер российский ученый и общественный деятель Алексей Яблоков
09:57 Исаакиевский собор передадут в пользование РПЦ
В мире

"Дождь": Светлана Алексиевич решила покинуть Русский ПЕН-Центр

время публикации: 14:34 | последнее обновление: 14:37 блог версия для печати фото
Светлана Алексиевич в Израиле. 7 февраля 2016 года

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич приняла решение покинуть Русский ПЕН-Центр, сообщает телеканал "Дождь".

По словам Алексиевич, ее решение связано с исключением из организации писателя и журналиста Сергея Пархоменко.

10 января о выходе из ПЕН-Центра по той же причине объявили писатели Лев Рубинштейн, Борис Акунин и Александр Иличевский.

10 января вступило в силу решение исполкома ПЕН-центра об исключении из организации Сергея Пархоменко. Он был исключен со следующей формулировкой: "За отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающие честь и достоинство личности - прекратить членство С.Пархоменко в Русском ПЕН-центре с 10.01.2017"

В ПЕН-центре обвиняли Пархоменко, в частности, в распространении клеветнических слухов о "нашем Почетном президенте, всемирно известном Андрее Битове".

В свою очередь Пархоменко в своем Facebook заявил, что причиной его исключения стал пост, в котором он назвал позором отказ "начальников ПЕН-Центра" от заявления в поддержку Олега Сенцова, которое было подписано 60 членами ПЕН-центра.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 10 января 2017 г.
Лев Рубинштейн, Борис Акунин и Александр Иличевский покинули Русский ПЕН-центр







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 11 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017