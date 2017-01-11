"Дождь": Светлана Алексиевич решила покинуть Русский ПЕН-Центр

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич приняла решение покинуть Русский ПЕН-Центр, сообщает телеканал "Дождь".

По словам Алексиевич, ее решение связано с исключением из организации писателя и журналиста Сергея Пархоменко.

10 января о выходе из ПЕН-Центра по той же причине объявили писатели Лев Рубинштейн, Борис Акунин и Александр Иличевский.

10 января вступило в силу решение исполкома ПЕН-центра об исключении из организации Сергея Пархоменко. Он был исключен со следующей формулировкой: "За отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающие честь и достоинство личности - прекратить членство С.Пархоменко в Русском ПЕН-центре с 10.01.2017"

В ПЕН-центре обвиняли Пархоменко, в частности, в распространении клеветнических слухов о "нашем Почетном президенте, всемирно известном Андрее Битове".

В свою очередь Пархоменко в своем Facebook заявил, что причиной его исключения стал пост, в котором он назвал позором отказ "начальников ПЕН-Центра" от заявления в поддержку Олега Сенцова, которое было подписано 60 членами ПЕН-центра.