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Рolitico: Украина помогала Клинтон собирать компромат на Трампа

время публикации: 21:41 | последнее обновление: 21:41 блог версия для печати фото
Рolitico: Украина помогала Клинтон собирать компромат на Трампа

Украинские власти пытались помочь Хиллари Клинтон в поиске компромата на Дональда Трампа, обнародовав документы, свидетельствующие о коррумпированности главы его предвыборного штаба Пола Манафорта.

Об этом пишет в среду, 11 января, новостной сайт Рolitico.

Журналисты издания утверждают, что некий консультант Национального комитета Демократической партии США, имя которого издание не приводит, встречался с высокопоставленными украинскими чиновниками в посольстве Украины в Вашингтоне с целью разоблачить якобы имевшие место связи штаба Трампа и Россией.

Ранее сами украинские власти, в том числе посольство Украины в США, утверждали, что занимали нейтральную позицию по отношению к американским выборам, напоминает издание. Вскоре после победы Трампа президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что США продолжат поддерживать Украину после избрания Трампа президентом, напоминает новостной сайт NEWSru.com.

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