Глава МИДа Польши собрался с визитом в страну, которой не существует

Во время двухдневного визита в США министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский неудачно похвастался успехами на переговорах о вхождении Варшавы в Совет безопасности ООН в качестве непостоянного члена.

На встрече с журналистами нескольких изданий, он заявил, что уже провел встречи с представителями почти 20 стран. Он также отметил, что впервые у его страны появилась возможность встретиться с министрами Сан-Эскобара и Белиза.

Сайт Wyborcza.pl отмечает, что ошибка министра не осталась незамеченной. Страны Сан-Эскобара не существует. Но пользователи интернета немедленно создали официальный сайт несуществующей страны, выпустили газету Sun Escobar Times. И даже в Wikipedia появилась статья, посвященная несуществующей стране, но вскоре она была удалена.

В Twitter появилась страница вымышленного государства, которое ввело безвизовый режим с Польшей.

Государству была также придумана собственная валюта.

Витольд Ващиковский заявил, что он просто оговорился. По его словам, после многочасового перелета можно допустить и не такие ошибки.

МИД Польши пояснил, что министр Ващиковский имел в виду переговоры с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис.