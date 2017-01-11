Убийца из Чарльстона приговорен к смертной казни

Дилан Руф, признанный виновным в убийстве девяти афроамериканцев, прихожан методистской церкви в городе Чарльстон (штат Южная Каролина), приговорен к смертной казни.

Такой вердикт во вторник, 10 января, вынесло жюри присяжных в федеральном суде в Чарльстоне, сообщает телеканал ABC News.

Как отметили в Департаменте юстиции США, 22-летний Руф стал первым подсудимым, приговоренным американским судом к смертной казни за преступление, совершенное на почве расовой ненависти.

Вооруженное нападение в африканской методистской эпископальной церкви Эмануэль в Чарльстоне было совершено 17 июня 2015 года. Были убиты девять человек: прихожане этой церкви, возведенной 150 лет тому назад (три женщины и шестеро мужчин), и 41-летний чернокожий пастор Клемента Пинкни, депутат верхней палаты парламента штата Южная Каролина от Демократической партии.