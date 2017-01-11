Из Венгрии хотят изгнать фонд Сороса

Фидес (Венгерский гражданский союз) призывает изгнать из Венгрии фонд Джорджа Сороса, который, по мнению венгерских консерваторов, поощряет наплыв в Европу мусульманских мигрантов, сообщает Reuters.

"Венгрия использует все доступные средства, чтобы убрать из страны неправительственные организации, финансируемые Соросом, который служит глобальным капиталистам и поощряет политическую корректность за счет национального правительства. После выборов в США нового президента у нас появился такой шанс", - заявил вице-президент правящей партии Фидес венгерским СМИ.