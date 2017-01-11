11 января 2017 г.
последняя новость: 13:14
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:14 В Бельгии уволили колумниста, поддержавшего теракт в Иерусалиме
12:27 Из Венгрии хотят изгнать фонд Сороса
11:43 В Саратове в результате взрыва газа в жилом доме пострадали 9 человек
11:21 Кремль опроверг информацию о компромате на Трампа
10:12 Умер российский ученый и общественный деятель Алексей Яблоков
09:57 Исаакиевский собор передадут в пользование РПЦ
09:15 В результате теракта в Афганистане погибли пять дипломатов ОАЭ
08:04 СМИ: у Кремля есть компромат на Трампа
08:00 Четверо из 17 подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян вышли на свободу
07:00 МИД Великобритании отклонил требования наказать израильское посольство
В мире

Из Венгрии хотят изгнать фонд Сороса

время публикации: 12:27 | последнее обновление: 12:27 блог версия для печати фото
Джордж Сорос

Фидес (Венгерский гражданский союз) призывает изгнать из Венгрии фонд Джорджа Сороса, который, по мнению венгерских консерваторов, поощряет наплыв в Европу мусульманских мигрантов, сообщает Reuters.

"Венгрия использует все доступные средства, чтобы убрать из страны неправительственные организации, финансируемые Соросом, который служит глобальным капиталистам и поощряет политическую корректность за счет национального правительства. После выборов в США нового президента у нас появился такой шанс", - заявил вице-президент правящей партии Фидес венгерским СМИ.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 ноября 2016 г.
В Малайзии проходят акции протеста против вмешательства фонда Сороса в политику
// NEWSru.co.il // В мире // 20 сентября 2016 г.
Джордж Сорос пожертвует $500 млн на обустройство беженцев







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 11 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017