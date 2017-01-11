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В ДНР сообщили о попытке украинских силовиков захватить село Спартак к северу от Донецка

время публикации: 00:13 | последнее обновление: 00:23 блог версия для печати фото
В ДНР сообщили о попытке украинских силовиков захватить село Спартак к северу от Донецка

Украинские силовики вечером во вторник, 10 января, предприняли попытку захвата села Спартак, расположенного к северу от Донецка. Об этом сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает РИА Новости.

"Командование ВСУ (вооруженных сил Украины) сегодня в 18:45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняло попытку захвата населенного пункта Спартак и наших позиций тремя группами численностью по десять человек при поддержке минометов и огня из двух танков", – сказал представитель минобороны ДНР.

По его словам, подразделения ДНР открыли ответный огонь из стрелкового оружия. По предварительным данным, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Украинские военные не комментируют данную информацию. Вместе с тем, на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook сообщается, что 10 января в зоне конфликта на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены, передает информационное агентство УНИАН.

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