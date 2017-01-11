В Тбилиси по подозрению в приобретении и хранении наркотиков задержан израильтянин

В среду, 11 января, на официальном сайте МВД Грузии была опубликована информация о задержании в Тбилиси гражданина Израиля 1973 года рождения, который подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В сообщении отмечается, что речь идет о крупной партии наркотических веществ.

Судя по публикации, при личном обыске у израильтянина были изъяты 104 таблетки, содержащие наркотическое вещество Бупренорфин. Наркологическая проверка показала, что задержанный находился под воздействием Бупренорфина и марихуаны, пишет агентство Sputnik Грузия.

Следствие ведется по статье "незаконное приобретение-хранение наркотических веществ в особо крупном размере", что по законам Грузии карается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.

Имя и фамилия задержанного не публикуются.