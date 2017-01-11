11 января 2017 г.
последняя новость: 18:43
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Первое выступление Трампа после выборов: президент ответил на вопросы журналистов

время публикации: 18:42 | последнее обновление: 19:16 блог версия для печати фото
Первое выступление Трампа после выборов: президент ответил на вопросы журналистов

В среду, 11 января, 45-й президент США Дональд Трамп дает первую после победы на выборах 8 ноября пресс-конференцию, в ходе которой, как обещают анонсы, прокомментирует ряд актуальных тем, касающихся его бизнеса, личной жизни, взаимоотношений с Россией и взглядов на развитие мировой экономики.

В ходе выступления в Trump Tower президент сообщил, что передаст управление своими компаниями сыновьям: "Два моих сына будут управлять бизнесом. Они будут делать это профессионально и не собираются обсуждать это со мной. И я не собираюсь это делать".

Трамп утверждал, что не имеет кредитов в России и не ведет дел в этой стране, однако добрые отношения с президентом Путиным считает своим преимуществом, которое принесет пользу Америке, а не помехой. Он также заявил, что Россия "уважает его страну", но в то же время пообещал, что будет с жесток с Путиным - жестче, чем могла бы быть его соперница Хиллари Клинтон.

Он выразил согласие с мнением американской разведки о причастности России к хакерским атакам: "Я думаю, за этим стоит Россия, но другие страны также занимаются этим", - заявил Трамп.

Избранный президент считает "катастрофой" инициированную его предшественников рефформу здравооохранения, известную под названием Obamacare. Он заявил, что система здравоохранения в США будет кардинально изменена.

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Среда, 11 января 2017 г.
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